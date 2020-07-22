Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı için hangi kararlar alındı? | Video
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. 6 saat süren toplantıda seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni bir karar alınmazken, Kurban Bayramı için yola çıkacaklara daha erken ve trafik yoğunluğuna kalınmaması için uyarılar yapıldı. Bayram namazı için ise açık alanlarda kılınmalı ve mesafe kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı.