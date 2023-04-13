Video Haber Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu | Video
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu | Video

Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu | Video

13.04.2023 | 00:55

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından olan eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile iftar sofrasında yan yana görüntülenmesine ilişkin konuştu. A Haber'e yaptığı değerlendirmede Kılıçdaroğlu'na destek verdiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Doğan, "Kılıçdaroğlu'nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu" dedi ve Başkan Erdoğan'a desteğini yineledi.

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