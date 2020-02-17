Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video

Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin son dakika hava durumu haberleri geliyor. MGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan pek çok il için sağanak ve kar yğaışı uyarıları yapıldı. Şubat ayı boyunca etkisini sürdüren soğuk havalar yeni haftada da devam edecek. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 18 Şubat Salı gününden itibaren yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Haftanın Perşembe gününden itibaren yurdun Batı kesimleri Orta Akdeniz üzerinden gelen İstanbul'u da kapsayan yeni bir yağışın etkisine girecek. Cuma günü ise yurdun büyük bir bölümü Marmara, Ege, Akdeniz'in tamamı, İç Anadolu'da da yağışlar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Şubat ayının ortalarını geçtiğimiz şu günlerde yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ederken, yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değenlerini görüntüleyebilirsiniz…