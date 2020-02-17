Video Haber Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video
17.02.2020 | 16:05

Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin son dakika hava durumu haberleri geliyor. MGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan pek çok il için sağanak ve kar yğaışı uyarıları yapıldı. Şubat ayı boyunca etkisini sürdüren soğuk havalar yeni haftada da devam edecek. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 18 Şubat Salı gününden itibaren yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Haftanın Perşembe gününden itibaren yurdun Batı kesimleri Orta Akdeniz üzerinden gelen İstanbul'u da kapsayan yeni bir yağışın etkisine girecek. Cuma günü ise yurdun büyük bir bölümü Marmara, Ege, Akdeniz'in tamamı, İç Anadolu'da da yağışlar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Şubat ayının ortalarını geçtiğimiz şu günlerde yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ederken, yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değenlerini görüntüleyebilirsiniz…

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 03:53
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 17.02.2020 | 16:05
Son dakika! Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depremde dehşet anları! Hasarlı binanın çökme anı kamerada... | Video 01:17
Son dakika! Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depremde dehşet anları! Hasarlı binanın çökme anı kamerada... | Video 17.02.2020 | 16:04
Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Mevsim hastalıklarına karşı korumanın yolları | Video 05:51
Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Mevsim hastalıklarına karşı korumanın yolları | Video 17.02.2020 | 15:59
Son dakika! FETÖ firarisi emniyet müdürü sınav sorularını böyle çalmış! İşte şeytanın aklına gelmeyecek o düzenekler... | Video 02:24
Son dakika! FETÖ firarisi emniyet müdürü sınav sorularını böyle çalmış! İşte şeytanın aklına gelmeyecek o düzenekler... | Video 17.02.2020 | 15:57
Son dakika: Muhaliflerin rejim hedeflerini vurma anı! A Haber ekibi İdlib kırsalında | Video 04:07
Son dakika: Muhaliflerin rejim hedeflerini vurma anı! A Haber ekibi İdlib kırsalında | Video 17.02.2020 | 15:47
Borsa İstanbul yeni haftada nasıl bir performans gösterir? | Video 02:02
Borsa İstanbul yeni haftada nasıl bir performans gösterir? | Video 17.02.2020 | 15:45
Son dakika! Suriye Amerikan Konseyi Başkanı'nından flaş İdlib ve Türkiye açıklaması! 05:51
Son dakika! Suriye Amerikan Konseyi Başkanı'nından flaş İdlib ve Türkiye açıklaması! 17.02.2020 | 15:40
Suriyeli Musa'nın yürek sızlatan görüntüsü! Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı! | Video 00:45
Suriyeli Musa'nın yürek sızlatan görüntüsü! "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı!" | Video 17.02.2020 | 15:36
Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktası'na taciz ateşi! | Video 02:18
Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktası'na taciz ateşi! | Video 17.02.2020 | 15:16
Son dakika: FETÖ soruları nasıl çaldı? Gençlerin hayalleri nasıl çalındı? | Video 01:40
Son dakika: FETÖ soruları nasıl çaldı? Gençlerin hayalleri nasıl çalındı? | Video 17.02.2020 | 15:28
Son dakika! İstanbul'da ölen İngiliz ajan Edward Le Mesurier'in evinden çıkan 7 kamyon evrak nereye gidecek? | Video 01:29
Son dakika! İstanbul'da ölen İngiliz ajan Edward Le Mesurier'in evinden çıkan 7 kamyon evrak nereye gidecek? | Video 17.02.2020 | 15:16
Büyükşehirlere yapılan saldırıları hangi örgüt gerçekleştiriyor? PKK'ın yeni kolu TAK | Video 09:04
Büyükşehirlere yapılan saldırıları hangi örgüt gerçekleştiriyor? PKK'ın yeni kolu "TAK" | Video 17.02.2020 | 14:50
İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere operasyon anı kamerada | Video 01:34
İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere operasyon anı kamerada | Video 17.02.2020 | 14:35
Son dakika! CHP’nin darbe diline, AK Parti'den sert tepki | Video 07:01
Son dakika! CHP’nin darbe diline, AK Parti'den sert tepki | Video 17.02.2020 | 13:50
Son dakika haberi: Gıda sahtekarlarına büyük darbe! 81 ilde 6 gün boyunca denetim | Video 03:54
Son dakika haberi: Gıda sahtekarlarına büyük darbe! 81 ilde 6 gün boyunca denetim | Video 17.02.2020 | 13:20
İyi Parti'de bir istifa daha! | Video 01:39
İyi Parti'de bir istifa daha! | Video 17.02.2020 | 13:23
Son dakika! Alman Büyükelçi FETÖ'cü Enver Altaylı'yı neden 9 defa ziyaret etti? | Video 05:54
Son dakika! Alman Büyükelçi FETÖ'cü Enver Altaylı'yı neden 9 defa ziyaret etti? | Video 17.02.2020 | 13:17
Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Manço ile ilgili anısını anlatan konuğa tepki! 17 Şubat 2020 Pazartesi | Video 07:23
Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Manço ile ilgili anısını anlatan konuğa tepki! (17 Şubat 2020 Pazartesi) | Video 17.02.2020 | 12:50
Bütçe, Ocak 2020'de fazla verdi | Video 00:46
Bütçe, Ocak 2020'de fazla verdi | Video 17.02.2020 | 12:57
Son dakika! FETÖ'nün ÖSYM sınavlarında kullandığı kopya düzeneği görüntüleri ilk kez ortaya çıktı | Video 02:24
Son dakika! FETÖ'nün ÖSYM sınavlarında kullandığı kopya düzeneği görüntüleri ilk kez ortaya çıktı | Video 17.02.2020 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN