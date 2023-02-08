MSB: Kübra Ecrin Adıyaman'da enkazdan kurtarıldı | Video
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Kübra Ecrin Kılınç isimli gencin sağ çıkarıldığını, aynı bölgedeki 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
MSB: Kübra Ecrin Adıyaman'da enkazdan kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 12:39
00:51
00:37
00:17
01:30
01:23
00:57
00:52
02:10
Yunan ekipler Hatay'da 6 yaşındaki bir çocuğu enkazdan çıkardı | Video 08.02.2023 | 11:30
00:39
Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama” | Video 08.02.2023 | 10:58
00:45
MSB: Kahraman Mehmetçik, deprem bölgesine intikale devam ediyor | Video 08.02.2023 | 11:06
04:20
02:49
00:50
7.7 büyüklüğündeki felaketin boyutu uydudan görüntülendi! | Video 08.02.2023 | 09:03
01:58
01:31
22:37
Bakanlardan ortak açıklamalar | Video 08.02.2023 | 00:36
00:39
İyilik zincirini, ne soğuk nede kar yağışı bozabildi! | Video 08.02.2023 | 00:51
00:51
SON DAKİKA | 10 ilde OHAL kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video 08.02.2023 | 00:37
00:28
Küçükçekmece’de depremzedeler için 5 TIR yardım toplandı! | Video 08.02.2023 | 00:30