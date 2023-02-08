MSB: Kübra Ecrin Adıyaman'da enkazdan kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 12:39 MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Kübra Ecrin Kılınç isimli gencin sağ çıkarıldığını, aynı bölgedeki 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız. İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerimiz Adıyaman'da enkaz altında 4 kişiyle irtibat kurdu. Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.