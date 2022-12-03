MSB paylaştı! MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi | Video

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ROKETSAN tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de "Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS?ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek" paylaşımını yaptı.