Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video

AFAD'ın duyurduğu son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Datça ve Bodrum başta olmak üzere, Muğla'nın birçok ilçesinden hissedildi. Saat 01.14'te gerçekleşen deprem, 11.40 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli de depreme ilişkin son dakika notu geçti. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu belirtirken şiddetini 5.5 olarak açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.