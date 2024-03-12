Murat Kurum gençlerle sahur yaptı | Video

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle sahur yaptı. Kurum, gençlerle buluştuğu sahurda, 100 bin gence işlerini kurabilecekleri paylaşımlı ofis imkanı ve sermaye ile ulaşım gibi bir çok destek sunacaklarını söyledi. Kurum, seçimlerde kararsız olan hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın ile konuştu ve seçimde kendisine oy vermesi için ikna etti.