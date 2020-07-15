OSB'de yangın. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video
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Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.