Pakistan’daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı |Video
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğu açıklandı.
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