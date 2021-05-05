Pençe Harekatından yeni görüntü | Video

23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.