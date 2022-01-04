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OTOMATİK OYNAT
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PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı? 04.01.2022 | 10:34
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Roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi | Video 03.01.2022 | 22:20
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Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 03.01.2022 | 20:11
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Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa doğalgaz faturası desteği | Video 03.01.2022 | 20:06
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Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video 03.01.2022 | 19:59
02:38
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Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! | Video 03.01.2022 | 18:11
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Yavuz Donat | 2022... Seçimden önceki viraj 03.01.2022 | 13:31
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Mehmet Barlas | Ekonomide 2022 beklentilerimiz 03.01.2022 | 13:15
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Engin Ardıç | Şekil yapanlar 03.01.2022 | 12:02
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Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? İşe alınan terörle iltisaklı 557 kişi kim? Halk ekmek kuyruklarının perde arkasında ne var? İBB'de neler oluyor? Vatandaş neden ekmek kuyruğunda bekletiliyor? Belediyede işe alımlar liyakata göre mi yapılıyor? DİYADER iddianamesinde neler var? Gündemin öne çıkan başlıklarını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.