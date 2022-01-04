Video Haber PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı?
PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı?

PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı?

04.01.2022 | 10:34

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? İşe alınan terörle iltisaklı 557 kişi kim? Halk ekmek kuyruklarının perde arkasında ne var? İBB'de neler oluyor? Vatandaş neden ekmek kuyruğunda bekletiliyor? Belediyede işe alımlar liyakata göre mi yapılıyor? DİYADER iddianamesinde neler var? Gündemin öne çıkan başlıklarını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.

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