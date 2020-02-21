Rize'de Koronavirüs şüphesine Bakan'dan açıklama! | Video

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Rize'de 19 Şubat'ta baş, boğaz ağrısı gibi belirtilerle acil servise başvuran bir hasta riskli bölgeye seyahat etmiş grip benzeri bir tabloyla başvurduğu için gözlem altına alınmıştı. Testler yapılan hasta için Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca; Hastanın testlerinin tamamlandığını incelenen numunelerde koronavirüsüne rastlanmadığını söyledi.