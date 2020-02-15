Rus Diplomat Andrey Baklanov İdlib’e ilişkin flaş açıklamalar "İdlib ele geçirilirse bu Suriye rejiminin.." | Video

İdlib’de rejim güçleri hızla kent merkezine ilerliyor. Kritik günlerin yaşandığı bölgede göçler her geçen gün artarak devam ediyor. Rusya’nın bu süreçte rejim güçlerine verdiği desteğin altındaki sebepleri Rus Diplomat Andrey Baklanov A Haber Perspektif programında değerlendirdi. Baklonov, “İdlib rejiminin Suriye için önemi oldukça büyüktür. İdlib ele geçirilirse bu Suriye rejiminin her noktada kontrolü sağladığı anlamına gelir” şeklinde konuştu.

"İDLİB RUSYA DEĞİL, SURİYE TOPRAĞIDIR"

Suriye'nin Soçi mutabakatını İdlib'i kontrol altına almak için bir mekanizma olarak gördüğünü belirten Rus Diplomat Andrey Baklanov: " Bu mutabakatta kimin orada olması ve kimin çekilmesi gerektiği net bir şekilde belirtilmiştir. Suriye Soçi mutabakatını geçici bir durum olarak değerlendiriyor. Rejime göre ise tüm yabancı güçler bölgeyi terk etmeli ve bölgenin tüm kontrolü Şam'ın eline geçmelidir. Dolayısıyla Suriye rejimi Soçi mutabakatında ön görülen sürenin sonlandığını düşünüyor. İdlib Rusya toprağı değil, Suriye'nin toprağıdır. Bizim öncelikli hedefimiz Suriye'de istikrarın sağlanması ve halkın refaha kavuşmasıdır. Suriye ve Türkiye'de olup bitenler coğrafi olarak bizlere çok yakın bu nedenle ülkelerin kendi aralarında iyi ilişkiler oluşturmasını istiyoruz." ifadesinde bulundu.