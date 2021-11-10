Video Haber Sıfır karbon emisyonu hedefi! DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yıl sonu hedefini geçtik | Video
Sıfır karbon emisyonu hedefi! DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yıl sonu hedefini geçtik | Video

Sıfır karbon emisyonu hedefi! DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yıl sonu hedefini geçtik | Video

10.11.2021 | 17:33

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DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, Karapınar GES’teki son durumu paylaştı. Takvimin ilerisinde olduklarını söyleyen Haluk Kalyoncu, 2021 yıl sonu hedefini geçerek 500 megavatlık üretimin yakalandığını ifade etti.

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