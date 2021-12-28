Video Haber Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video
Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video

Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video

28.12.2021 | 09:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:08
Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2021 | 09:46
Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ’lı gözaltında | Video 00:37
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ'lı gözaltında | Video 28.12.2021 | 09:19
Bakan Fatih Dönmez’den Kim Milyoner Olmak İster? paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah | Video 00:54
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah | Video 28.12.2021 | 01:21
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video 01:46:17
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video 27.12.2021 | 23:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den emekli ve memur zammı açıklaması | Video 01:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması | Video 27.12.2021 | 22:42
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor | Video 05:11
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor | Video 27.12.2021 | 22:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kurdaki yükselme köpüktü! Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü | Video 03:18
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kurdaki yükselme köpüktü! Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü | Video 27.12.2021 | 21:52
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: 20 Aralık tarihi bir gündür! 03:40
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: 20 Aralık tarihi bir gündür! 27.12.2021 | 21:35
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video 03:13
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video 27.12.2021 | 18:11
Darbeci Semih Terzi’nin aranan eşi yakalandı | Video 01:30
Darbeci Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı | Video 27.12.2021 | 18:03
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video 03:14
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video 27.12.2021 | 17:52
Başkan Erdoğan’ın hikayesini anlattığı AK Parti İlçe Yöneticisi Sevda Sunguroğlu Çok duygulandım | Video 09:58
Başkan Erdoğan'ın hikayesini anlattığı AK Parti İlçe Yöneticisi Sevda Sunguroğlu "Çok duygulandım" | Video 27.12.2021 | 17:07
SON DAKİKA! BDDK’dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video 01:56
SON DAKİKA! BDDK'dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video 27.12.2021 | 15:59
Haşmet Babaoğlu | Dünyayı saran endişe hastalığı 03:01
Haşmet Babaoğlu | Dünyayı saran endişe hastalığı 27.12.2021 | 15:37
Melih Altınok | Sizi kim kurtaracak Aykut Bey? 02:53
Melih Altınok | Sizi kim kurtaracak Aykut Bey? 27.12.2021 | 15:35
Mehmet Barlas | Erken seçim yok 02:36
Mehmet Barlas | Erken seçim yok 27.12.2021 | 14:22
Engin Ardıç | Yok öyle yirmi beş kuruşa simit 02:56
Engin Ardıç | Yok öyle yirmi beş kuruşa simit 27.12.2021 | 14:18
Togg’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor | Video 01:35
Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor | Video 27.12.2021 | 13:45
Son Dakika: İBB’deki çalışanlar için özel teftiş başladı! İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu açıklamalarda bulundu | Video 07:50
Son Dakika: İBB'deki çalışanlar için "özel teftiş" başladı! İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu açıklamalarda bulundu | Video 27.12.2021 | 11:44
Diyarbakır’da Teröre geçit yok yürüyüşü | Video 03:35
Diyarbakır'da "Teröre geçit yok" yürüyüşü | Video 27.12.2021 | 11:42

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan PKK/KCK terör soruşturması kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, işbirlikçi ve yardım yataklık yapan şahısların yakalanması amacıyla operasyon yapıldı. Şırnak merkez, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde jandarma tarafından 8 ayrı adreste yapılan arama sonucunda, toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, bir ruhsatsız av tüfeği, bir tablet bilgisayar, 15 cep telefonu, 3 flash bellek, bir ses kayıt cihazı, bir örgütsel döküman ele geçirildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 kişinin ifade işlemleri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA