Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan PKK/KCK terör soruşturması kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, işbirlikçi ve yardım yataklık yapan şahısların yakalanması amacıyla operasyon yapıldı. Şırnak merkez, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde jandarma tarafından 8 ayrı adreste yapılan arama sonucunda, toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, bir ruhsatsız av tüfeği, bir tablet bilgisayar, 15 cep telefonu, 3 flash bellek, bir ses kayıt cihazı, bir örgütsel döküman ele geçirildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 kişinin ifade işlemleri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.