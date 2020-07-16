Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:27
02:10
Sokak ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 16.07.2020 | 14:41
02:00
01:19
02:06
CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video 16.07.2020 | 14:07
00:41
09:10
Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video 16.07.2020 | 13:37
02:52
13:11
02:18
02:16
Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında | Video 16.07.2020 | 12:01
02:08
02:48
08:07
Son Dakika: Ayasofya Camii için imza töreni | Video 16.07.2020 | 10:54
04:23
00:40
00:19
03:12
00:30
01:25
Son dakika: Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler | Video 16.07.2020 | 08:52
Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırgan kadına uzaklaştırma cezası verildi.