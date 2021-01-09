Şoke eden anlar! 'Maske' uyarısında bulunan polise saldırdı | Video
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İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 08.01.2021 | 23:55
Zzonguldak'ın Ereğli ilçesinde şoke eden görüntüler! Maske takmadığı için kendisini uyaran polislerle tartışıp, saldıran Samet Ç. (18), ekiplerin tuttuğu tutanağı yırttı. Gözaltına alınan Samet Ç., 'Görevli memura mukavemet, hakaret ve yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.