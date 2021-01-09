Video Haber Şoke eden anlar! 'Maske' uyarısında bulunan polise saldırdı | Video

Şoke eden anlar! 'Maske' uyarısında bulunan polise saldırdı | Video

Şoke eden anlar! 'Maske' uyarısında bulunan polise saldırdı | Video
09.01.2021 | 18:42

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Zzonguldak'ın Ereğli ilçesinde şoke eden görüntüler! Maske takmadığı için kendisini uyaran polislerle tartışıp, saldıran Samet Ç. (18), ekiplerin tuttuğu tutanağı yırttı. Gözaltına alınan Samet Ç., 'Görevli memura mukavemet, hakaret ve yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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