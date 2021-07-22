Son dakika: 21 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de bugün 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken, 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam test sayısı ise 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi. Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada bayramı fırsat çevirebileceğimizi işaret etti ve "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.