Son dakika: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi? Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama | Video

Son dakika haberi... 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni gelecek mi? 65 yaş üstü corona virüsü önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması daha en kadar sürecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için de bir açıklama yapması bekleniyor.