Video Haber SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez | Video
SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez | Video

SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez | Video

19.10.2021 | 00:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 6 ölü, 2 yaralı | Video 00:54
Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 6 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2021 | 00:38
SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye’den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez | Video 02:13
SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez | Video 19.10.2021 | 00:31
5 teröristin böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı | Video 04:18
5 teröristin böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı | Video 18.10.2021 | 23:24
DEAŞ’ın Kandahar’da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:38
DEAŞ'ın Kandahar'da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.10.2021 | 21:31
Hevsel Bahçeleri’nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:07
Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video 18.10.2021 | 21:23
Başkan Erdoğan’dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz | Video 12:25
Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz | Video 18.10.2021 | 20:05
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu | Video 01:35
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu | Video 18.10.2021 | 18:07
Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 02:45
Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 18.10.2021 | 17:37
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda’da Angola Meclisi’ne hitap etti 18:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti 18.10.2021 | 17:05
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 07:36
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 18.10.2021 | 16:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 02:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 18.10.2021 | 16:47
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 02:18
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 18.10.2021 | 16:46
Başkan Erdoğan Korktukça bu zulüm Afrika’yı kuşatacaktır 02:53
Başkan Erdoğan "Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır" 18.10.2021 | 16:02
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı 08:18
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı" 18.10.2021 | 15:46
Başkan Erdoğan Angola’da önemli açıklamalar İş birliğimizi daha da geliştireceğiz 07:27
Başkan Erdoğan Angola'da önemli açıklamalar "İş birliğimizi daha da geliştireceğiz" 18.10.2021 | 15:42
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 11:10
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 18.10.2021 | 13:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola’da 05:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:21
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı! 02:12
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı! 18.10.2021 | 12:08
Uzmanlar Erdoğan’ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor 06:29
Uzmanlar Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yorumladı: Ankara farklı bir model sunuyor 18.10.2021 | 11:05

Son dakika haberleri: ABD Ankara Büyükelçiliği, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yaptı. Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğini açıklayan Büyükelçiliğe ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir.Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez." dedi. Öte yandan, ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA