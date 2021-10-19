SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez | Video

Son dakika haberleri: ABD Ankara Büyükelçiliği, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yaptı. Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğini açıklayan Büyükelçiliğe ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir.Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez." dedi. Öte yandan, ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.