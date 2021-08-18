Son dakika! Afrin'de hain saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti | Video

Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Tel Rıfat ilçesi ve çevresinden Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e saldırı gerçekleştirildi. Şehrin farklı notlarına düzenlen roketli saldırı da biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Afrin'e düzenlen saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Önceki gün düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın 3 kişilik sözde yönetim takımı, Sincar'dan çıkamadan SİHA'larca etkisiz hale getirildi. Araç içerisinde, terör örgütü PKK'nın bölgedeki sözde üst düzey isimlerinden Said Hasan da bulunuyordu.

PKK/YPG 'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.