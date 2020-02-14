Son dakika: Ankara'da 14 günlük karantina bitti! Koronavirüsü nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşlar bugün tahliye edilecek!
Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Çin'de yaşayan vatandaşlarımız Koca Yusuf adlı uçakla tahliye edilerek Ankara'ya getirilmişti. Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar ve sağlık görevlileri 14 günlük bir karantina sürecine alınmıştı. Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre karantina süresi bitti ve korona virüsüne rastlanılmadı. En başından itibaren tüm sağlık önlemlerinin alındığı Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina süresinin bitti ve koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktı. Vatandaşlar tahliye edilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:03
06:57
14 günlük karantina bitti! Karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor 14.02.2020 | 11:50
01:00
01:03
00:43
ABD'de facia gibi kaza! Yük treni raydan çıkıp alev aldı 14.02.2020 | 11:23
00:16
02:43
01:44
01:30
Hava durumu: 14.02.2020 Bugün hava nasıl olacak? 14.02.2020 | 10:48
01:03
04:19
03:00
Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383’e çıktı 14.02.2020 | 10:21
00:36
Gaziantep'de fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü 14.02.2020 | 10:14
02:10
02:00
İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi 14.02.2020 | 10:14
00:33
09:26
Avcılar'da dehşet...Karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı 14.02.2020 | 10:04
24:11
01:03
Son 141 yılın en sıcak ocak ayı! Bilinen en sıcak 5 yıldan biri: 2020 14.02.2020 | 09:53
01:15
İzmir'de korsan servisle tehlikeli yolculuk 14.02.2020 | 09:29