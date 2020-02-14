Son dakika: Ankara'da 14 günlük karantina bitti! Koronavirüsü nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşlar bugün tahliye edilecek!

Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Çin'de yaşayan vatandaşlarımız Koca Yusuf adlı uçakla tahliye edilerek Ankara'ya getirilmişti. Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar ve sağlık görevlileri 14 günlük bir karantina sürecine alınmıştı. Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre karantina süresi bitti ve korona virüsüne rastlanılmadı. En başından itibaren tüm sağlık önlemlerinin alındığı Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina süresinin bitti ve koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktı. Vatandaşlar tahliye edilecek.