Video Haber Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı | Video

Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı | Video

Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı | Video
26.07.2021 | 19:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı | Video 01:27
Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı | Video 26.07.2021 | 19:16
43 ilin geçiş güzergâhından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti | Video 03:00
43 ilin geçiş güzergâhından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti | Video 26.07.2021 | 18:26
İngiltere, Prens Harry'nin yeni kitabını konuşuyor | Video 02:19
İngiltere, Prens Harry'nin yeni kitabını konuşuyor | Video 26.07.2021 | 17:46
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02:54
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.07.2021 | 17:33
Yavuz Donat | Durmak yok, yola devam 06:27
Yavuz Donat | Durmak yok, yola devam 26.07.2021 | 17:01
Mehmet Barlas | Mal sahibi mülk sahibi... Hani bunun ilk sahibi olan Vatikan nerede? 02:27
Mehmet Barlas | Mal sahibi mülk sahibi... Hani bunun ilk sahibi olan Vatikan nerede? 26.07.2021 | 16:36
Haşmet Babaoğlu | Foncular dayanışıyor 03:00
Haşmet Babaoğlu | Foncular dayanışıyor 26.07.2021 | 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" 26.07.2021 | 16:20
İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Uzman isim, TBMM'nin raporunu değerlendirdi | Video 07:27
İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Uzman isim, TBMM'nin raporunu değerlendirdi | Video 26.07.2021 | 15:34
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 00:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
Bakan Karaismailoğlu: Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız | Video 02:25
Bakan Karaismailoğlu: "Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" | Video 26.07.2021 | 13:23
Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi 06:42
Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi 26.07.2021 | 12:34
SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 02:43
SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 26.07.2021 | 10:19
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Tunus açıklaması | Video 02:02
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video 26.07.2021 | 09:55
Başkan Erdoğan açıkladı: Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü | Video 04:14
Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
Tunus'ta siyasi darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said, askeri yetkililerle görüşerek hükümete el koydu | Video 08:51
Tunus'ta siyasi darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said, askeri yetkililerle görüşerek hükümete el koydu | Video 26.07.2021 | 01:27
İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video 01:33
İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video 26.07.2021 | 00:52
Son Dakika Haberi: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video 01:23
Son Dakika Haberi: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video 26.07.2021 | 00:37
Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video 02:47
Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video 25.07.2021 | 19:48
SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 01:24
SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 25.07.2021 | 19:31

Son dakika haberi... Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA