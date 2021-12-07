SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Katar Emiri El Sani ile görüştü... Türkiye ile Katar arasında hangi anlaşmalar imzalandı?

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a gitmişti. Katar Emiri El Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Katar askerlerini selamladı. İki lider başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardıdan iki ülke arasında 12 kritik anlaşma imzalandı.