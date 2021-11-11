Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi | Video
Son dakika! Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi | Video

11.11.2021 | 19:38

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. İkili açıklamalarına başlamadan önce yapılan anlaşmaları imzalarken, Başkan Erdoğan iki ülke arasındaki ticarete dikkat çekti ve "Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Macaristan'da 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 700 milyon dolarlık Türk varlığı bulunuyor. Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz. 2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı mülteci açıklamasını nankörce bulan Başkan Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını artırmasıyla ilgili olarak da " NATO içerisinde askeri varlık ve mali destek olarak Türkiye ABD'den sonra ilk 7 sırada olan ülkedir. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyor. Bu bölgenin sigortasıyız" dedi.

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