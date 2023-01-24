Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Birinci madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi | Video

Son dakika haberi... AK Parti ve MHP ile BBP ortak başörtüsü ile ilgili teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşmeler devam ediyor. Teklifin başörtüsüne ilişkin birinci maddesi kabul edildi. CHP ve İYİ Parti teklifleri reddedilince komisyonu terk etti.