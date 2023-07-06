Video Haber SON DAKİKA | Brüksel'de üçlü zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA | Brüksel'de üçlü zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA | Brüksel'de üçlü zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Video

06.07.2023 | 17:58

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsveç adım attı ama terörle mücadelede sağlam tavır şart." dedi.

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