SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video
Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.
