SON DAKİKA: CHP PM 'Adaylık' gündemi ile toplanıyor! Kılıçdaroğlu adaylık yetkisi mi alacak? | Video
CHP Parti Meclisi, Millet İttifakı’nın 12. toplantısı öncesinde 9 Şubat Perşembe günü toplanıyor. PM’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmesi ve görüşmeler konusunda “tam yetki” vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, PM’den alacağı destek ve yetkiyle Millet İttifakı’nın son toplantısına katılacak.
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