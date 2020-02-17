Video Haber Son dakika! CHP’nin darbe diline, AK Parti'den sert tepki | Video

Son dakika! CHP’nin darbe diline, AK Parti'den sert tepki | Video

Son dakika! CHP’nin darbe diline, AK Parti'den sert tepki | Video
17.02.2020 | 13:50

Son dakika haberi... CHP’nin HDP Ve PKK ilişkisine yönelik açıklamalar zihinlerde tazeliğini korurken CHP kanadından bir yeni skandal açıklama daha geldi. CHP’li bazı isimler tarafından gündeme getirilen yeni darbe dilini AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber’e yorumladı. Aydın, “15 Temmuz’da halkımız büyük bir ders vermiş ve bundan sonraki süreçte insanlar bin düşünüp bir hareket edecektir. Çünkü millete yönelecek her türlü tehlikeyi bu halk canını siper ederek bertaraf edecektir.” dedi.

"KILIÇDAROĞLU DARBE GÜNÜNÜ TV'DEN İZLEMEYİ TERCİH ETTİ"

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın şu açıklamaları kaydetti:

"15 Temmuz gecesini bütün dünya izledi, o noktada kim nerede durdu ve FETÖ'nün kimi öldürmek istediği açıktır. O gece Bakırköy Belediye Başkanının evinde oturarak duruma göre hareket eden Kılıçdaroğlu'dur. Bu noktada ayrıca CHP'nin FETÖ'ye bağlı basın yayın organları kapatılırken bir direniş gösterdiğini hatırlıyoruz. Özgürlük adına onlara destek veren açıklamaları vardı. Bu yapının terör örgütü olduğu herkes tarafından bilindikten sonra maalesef terör örgütleri gibi konuşmaya çalışıyorlardı. 251 vatandaşımızın şehit olduğu, TBMM'nin bombalandığı ve bu milletin olan silahlarla, namluyu millete dayamışken utanmadan kontrollü darbe diyorlar. Bir ana muhalefet lideri nasıl olur da böyle bir ifade de bulunabilir. O gün itibariyle kontrol kimin elindeydi ve niyet farklı mı ben bunu sormak isterim. Kendisi kontrollü bir şekilde tankların arasından sıyrılarak gitti ve Bakırköy Belediye Başkanının evinde televizyondan izlemeyi tercih etti. Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren halkı iradesi ve demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Başta kendisi olmak üzere halkla bir olarak bu darbeyi bertaraf etti."

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