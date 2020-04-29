Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:54
02:05
00:49
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı 29.04.2020 | 10:01
01:00
03:12
Plazma tedavisinde ilk corona virüs hastası iyileşti | Video 29.04.2020 | 10:32
02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video 29.04.2020 | 10:31
01:00
İstanbul'da hava almak için çatıya çıkan vatandaşa polis şoku | Video 29.04.2020 | 10:19
02:42
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası | Video 29.04.2020 | 10:17
05:08
02:25
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video 29.04.2020 | 09:31
00:32
00:32
02:20
05:03
02:11
07:24
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
06:07
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektubun, ABD'li yetkililere teslim etmek üzere Serdar Kılıç'a teslim edildiğini bildirdi.