Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:17
02:02
01:58
02:19
GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi | Video 11.07.2020 | 15:59
00:43
01:41
CHP'nin Ayasofya Camii sessizliği | Video 11.07.2020 | 14:35
01:33
Baro düzenlemesi TBMM'de kabul edildi | Video 11.07.2020 | 13:08
04:18
10:50
İşte Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin hikayesi | Video 11.07.2020 | 12:23
02:44
CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video 11.07.2020 | 12:11
00:31
00:09
05:35
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu | Video 11.07.2020 | 01:45
03:36
Başkan Erdoğan'dan anlamlı Ayasofya paylaşımı | Video 11.07.2020 | 01:34
01:22
00:13
Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu | Video 10.07.2020 | 22:33
04:01
Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı 10.07.2020 | 22:18
09:55
Başkan Erdoğan: "Ayasofya, yeni yüzüyle herkesi kucaklayacak" | Video 10.07.2020 | 21:32
10:50
Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden bu kısmı okudu | Video 10.07.2020 | 21:29
09:29
Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video 10.07.2020 | 21:14
Son dakika haberi... Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa canlı yayınla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırdık. Ve ekonomimize de katkıda bulunmuş olduk. Tamemen yerlü üretim olan köprü Türk mühendisler tarafından inşa edilmiştir.' dedi.