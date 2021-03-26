SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:33
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti | Video 26.03.2021 | 15:28
06:44
07:01
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 26.03.2021 | 14:20
04:27
Burhanettin Duran | AB liderler zirvesi ve Macron yeniden sahnede 26.03.2021 | 14:09
00:12
03:35
Dilek Güngör | Türkiye’de çift faiz olur mu? 26.03.2021 | 12:29
03:51
SON DAKİKA: Hrant Dink davası karar duruşmasında verilen cezalar açıklandı! 26.03.2021 | 12:17
02:54
Hilal Kaplan | Lebalep 26.03.2021 | 11:21
05:49
Yavuz Donat | Siyasetin ‘Etik’ sorunu 26.03.2021 | 11:19
01:27
Son dakika! İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı | Video 26.03.2021 | 10:36
01:21
Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video 26.03.2021 | 09:57
03:44
Engin Ardıç | Ham hayal 26.03.2021 | 09:59
04:15
Mahmut Övür | AK Partili Kürt siyasi aktörler ne yapacak? 26.03.2021 | 09:48
03:05
Mehmet Barlas | Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor 26.03.2021 | 09:35
04:05
00:51
02:26
01:42
Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı | Video 25.03.2021 | 20:23
02:38
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin... Çin Dışişleri Bakanı'na bu iş süratle bitsin dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına da sert tepki gösterdi.