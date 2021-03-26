SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin... Çin Dışişleri Bakanı'na bu iş süratle bitsin dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına da sert tepki gösterdi.