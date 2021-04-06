SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Doğu Akdeniz ve Gümrük Birliği mesajı | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti. 2 saat 45 dakika süren kabul sonrası basın toplantısı düzenleyen Michel ile Von Der Leyen görüşme sonrası Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi. Michel, AB'nin stratejik çıkarının Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerde olduğunu belirterek, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır olduklarını söyledi. Von Der Leyen ise Türkiye ile Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacaklarını ifade etti.