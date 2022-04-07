Son Dakika: Devlet Bahçeli’den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Buça'daki olayların fotoğraflar üzerinden yorumlanmasının peşin hüküm vermek olacağını söyledi. Bahçeli, bir algı olayı ile de karşı karşıya kalınmış olunabileceğinin altını çizerek, görüntülerin İstanbul'daki müzakerelerin hemen ardından gündeme gelmesinin de manidar olduğunu vuguladı. Bahçeli, "Ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah" dedi.