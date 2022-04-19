Video Haber SON DAKİKA! Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler | Video

19.04.2022 | 09:18

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SON DAKİKA! Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler | Video 01:46
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Abluka-2 Hakkari-Kavaklı Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonu başlattı.

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