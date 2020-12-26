SON DAKİKA HABERİ: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.