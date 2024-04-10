Video Haber Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan çok net Gazze mesajı: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz!
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan çok net Gazze mesajı: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz!

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan çok net Gazze mesajı: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz!

10.04.2024 | 18:44

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatı ile bayramlaştı. Erdoğan, video mesaj üzerinden partililere hitap etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan çok net Gazze mesajı: Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz! 11:14
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan çok net Gazze mesajı: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz! 10.04.2024 | 18:44
SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye’nin 3 oğlu hayatını kaybetti 02:40
SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti 10.04.2024 | 18:19
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! 00:51
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! 10.04.2024 | 18:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı 02:02
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı 10.04.2024 | 18:12
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği! 01:59
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği! 10.04.2024 | 18:12
Bakan Koca Hatay’da Hüsamettin Sivri’yle bir araya geldi | Video 01:39
Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video 10.04.2024 | 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek 10.04.2024 | 16:16
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 14:34
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 10.04.2024 | 15:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze mesajı: İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi | Video 04:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: "İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi" | Video 10.04.2024 | 10:28
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 05:00
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 10.04.2024 | 09:28
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 14:40
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 10.04.2024 | 08:36
Malatya polisi Uyan Sunam türküsünü seslendirdi 06:41
Malatya polisi "Uyan Sunam" türküsünü seslendirdi 10.04.2024 | 01:17
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 00:10
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 09.04.2024 | 21:28
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 00:17
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 09.04.2024 | 18:25
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 01:36
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 09.04.2024 | 17:07
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı: Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok | Video 05:15
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: "Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok" | Video 09.04.2024 | 11:10
“Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video 00:43
“Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2024 | 08:49
YRP’li aday milletvekili ile tartıştı 00:56
YRP’li aday milletvekili ile tartıştı 08.04.2024 | 21:39
Ayasofya Camii’nde Ramazan ayının son teravih namazı kılınacak! 02:09
Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son teravih namazı kılınacak! 08.04.2024 | 21:09
Ekrem Kızıltaş: Türkiye’nin İsrail’e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak! | VİDEOHABER 24:50
Ekrem Kızıltaş: "Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!" | VİDEOHABER 08.04.2024 | 20:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA