Son dakika haberi | MSB duyurdu: Teröristlere ağır darbe! Kahraman Mehmetçik tespit etti! | Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere ait 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağara tespit etti. Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.