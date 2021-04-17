SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi | Video

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından saatler 20.08'i gösterdiğinde 4.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Ege Denizi Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.