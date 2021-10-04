Son dakika haberleri: 4 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 810 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 248 olarak kayıtlara geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi. İşte Türkiye'de koronavirüs salgınında güncel durum...