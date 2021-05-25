SON DAKİKA: HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti | Video

Son dakika haberleri: Hakim Sev Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Öte yandan TBMM'de 7 HSK üyesini seçti. İşte son dakika haberinin detayları...