Video Haber SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması
12.05.2021 | 14:52

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 18:44
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında; Ramazan Bayramı için alınan önlemler ve 17 Mayıs'ta kısıtlamaların biteceği saatle ilgili açıklamalarda bulundu.

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