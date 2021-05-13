İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı, Afrin'deki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüntülü görüştü.