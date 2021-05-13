Video Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı
13.05.2021 | 09:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı 01:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı 13.05.2021 | 09:39
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 01:31
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 13.05.2021 | 09:38
Hava Durumu 13-05-2021 01:30
Hava Durumu 13-05-2021 13.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 18:44
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 12.05.2021 | 14:52
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 00:54
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 12.05.2021 | 13:56
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 02:34
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 12.05.2021 | 13:33
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 03:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 12.05.2021 | 11:03
Hava Durumu 12-05-2021 01:30
Hava Durumu 12-05-2021 12.05.2021 | 08:00
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 08:49
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 11.05.2021 | 11:47
Hava Durumu 11-05-2021 01:30
Hava Durumu 11-05-2021 11.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 02:16
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21
Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz 39:08
Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı "Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz" 10.05.2021 | 09:37
NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video 05:29
NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video 10.05.2021 | 08:24
Hava Durumu 10-05-2021 01:30
Hava Durumu 10-05-2021 10.05.2021 | 08:00
Hava Durumu 09-05-2021 01:30
Hava Durumu 09-05-2021 09.05.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 50:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 08.05.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 01:55
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 08.05.2021 | 14:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 06:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 08.05.2021 | 11:54
Hava Durumu 08-05-2021 01:30
Hava Durumu 08-05-2021 08.05.2021 | 08:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsan haklarından bahsedenler neden ses çıkarmıyor? 15:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsan haklarından bahsedenler neden ses çıkarmıyor? 08.05.2021 | 00:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı, Afrin'deki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüntülü görüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA