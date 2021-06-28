SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 'ülkeye girişler' için yeni genelge! 6 ülkeye seyahat yasağı getirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
05:59
02:15
Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın | Video 28.06.2021 | 18:05
03:10
Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 28.06.2021 | 16:50
12:46
04:03
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 28.06.2021 | 13:50
09:10
05:25
05:24
00:38
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon | Video 28.06.2021 | 10:35
00:59
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama "Kararlıyız" | Video 27.06.2021 | 14:17
04:37
12:58
03:18
00:56
18:52
04:14
Burhanettin Duran | Dünkü AB Zirvesi şaşırttı mı? 26.06.2021 | 16:00
04:17
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Amerikalı Erdemir’i unuttu mu? 26.06.2021 | 15:58
09:26
Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti" 26.06.2021 | 15:51
02:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 26.06.2021 | 15:40
Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin İçişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtildi. Öte yandan; Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.