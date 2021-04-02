Son dakika! Interpol tarafından aranıyordu! Havalimanında yakalandı | Video
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8 suç dosyasından ötürü Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan firari, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Interpol Şube Müdürlüğü Polisleri; 31 Mart Çarşamba gecesi saat 23.55 sıralarında Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yapmak üzere pasaport kontrol noktasına müracat eden R.A. isimli kişinin arandığını tespit etti. "Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit, Kullanmak İçin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek Veya Bulundurmak" suçlarından ötürü sekiz farklı suç dosyasından ötürü Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan ve gözaltına alınan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.