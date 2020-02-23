Video Haber Son dakika! 5.9'luk depremin etkisiyle Van'da yıkılan yapıların ilk görüntüleri | Video

Son dakika! 5.9'luk depremin etkisiyle Van'da yıkılan yapıların ilk görüntüleri | Video

Son dakika! 5.9'luk depremin etkisiyle Van'da yıkılan yapıların ilk görüntüleri | Video
23.02.2020 | 10:20

Son dakika haberi! İran'da medyana gelen 5.9'luk deprem Türkiye'de hissedildi. İran'daki 5.9'luk deprem Van'ın Başkale ilçesinde bazı kerpiç yapıların yıkılmasına sebep oldu. 5.9'luk depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde yıkılan kerpiç yapıların ilk görüntüleri ortaya çıktı.

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