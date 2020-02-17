Son dakika! İstanbul Nişantaşı'ndaki korku dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video
San dakika haberi... İstanbul Nişantaşı’nda tek yönlü yola ters yönden giren motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü, yolcu ve yaya hafif şekilde yaralandı, o anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı...
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