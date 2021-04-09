SON DAKİKA: İzmir'de düşen askeri uçağın pilotlarının kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İzmir Foça'da deniz düşen KT-1 tipi askeri uçağının iki pilotunun denzid3en kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı!

MSB: "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."