SON DAKİKA: İzmir'de düşen askeri uçağın pilotlarının kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... İzmir Foça'da deniz düşen KT-1 tipi askeri uçağının iki pilotunun denzid3en kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı!
MSB: "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."