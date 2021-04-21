Son dakika: Kabine'de iki yeni Bakanlık! Gazeteci Hikmet Genç kabine değişikliğini A Haber'de değerlendirdi | Video

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelen son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Tüm detayları Gazeteci Hikmet Genç, A Haber'de değerlendirdi.