Son dakika: Kabine'de iki yeni Bakanlık! Gazeteci Hikmet Genç kabine değişikliğini A Haber'de değerlendirdi | Video
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelen son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Tüm detayları Gazeteci Hikmet Genç, A Haber'de değerlendirdi.